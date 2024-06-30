Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
14:02
Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci'den aile pozu! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...
Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Perihan Savaş geçtiğimiz haftalarda katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy göstermişti. Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekmişti. Gelin-kaynananın şıklığına övgüler yağmıştı. Melis Ketenci'den kayınvalidesi Perihan Savaş ve eşi ile yeni paylaşımlar geldi...