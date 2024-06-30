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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci'den aile pozu! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 14:02

Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci'den aile pozu! Görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemedi...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Perihan Savaş geçtiğimiz haftalarda katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy göstermişti. Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekmişti. Gelin-kaynananın şıklığına övgüler yağmıştı. Melis Ketenci'den kayınvalidesi Perihan Savaş ve eşi ile yeni paylaşımlar geldi...

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’den aile pozu! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş son olarak oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’den aile pozu! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

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Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’den aile pozu! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Perihan Savaş'ın gelini ile yeni karesi ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’den aile pozu! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Melis Ketenci'den kayınvalidesi Perihan Savaş ve eşi ile yeni paylaşımlar geldi...

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’den aile pozu! Görenler Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemedi...

Yakınlarının nikahına katılan Zafer ailesi paylaşımlarla adeta düşman çatlattı.

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