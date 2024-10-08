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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci'ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!
Giriş Tarihi: 08.10.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 08:24

Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci'ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Çocukları Zübeyde Melek Tatlıses ile Savaş Zafer'e olan düşkünlüğü ile bilinen Perihan Savaş'ın son gözdesi ise biricik gelini Melis Ketenci... Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, merhum oyuncu Yılmaz Zafer'den olan şef oğlu Savaş Zafer, hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Katıldığı gecelerde gelini ile boy gösteren Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Usta sanatçı Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik gelini Melis Ketenci...

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer güzel fenomen Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

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Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Perihan Savaş'ın gelini ile karesi ilgi odağı oldu.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Perihan Savaş katıldığı gecede gelini Melis Ketenci ile boy göstermişti.

Perihan Savaş’ın fenomen gelini Melis Ketenci’ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Perihan Savaş ile Melis Ketenci siyah-beyaz uyumlarıyla dikkat çekmişti.

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