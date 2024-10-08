Giriş Tarihi: 08.10.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
08:24
Perihan Savaş'ın fenomen gelini Melis Ketenci'ye bakın! Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği... Melis Ketenci güzelliğiyle hayran bırakıyor!
Çocukları Zübeyde Melek Tatlıses ile Savaş Zafer'e olan düşkünlüğü ile bilinen Perihan Savaş'ın son gözdesi ise biricik gelini Melis Ketenci... Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, merhum oyuncu Yılmaz Zafer'den olan şef oğlu Savaş Zafer, hayatını güzel fenomen Melis Ketenci ile birleştirmişti. Katıldığı gecelerde gelini ile boy gösteren Perihan Savaş çocukları kadar gelini Melis Ketenci'ye de düşkün. Usta sanatçı Perihan Savaş ile fenomen gelini Melis Ketenci'yi yan yana görenler "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor... İşte Perihan Savaş'ın biricik gelini Melis Ketenci...