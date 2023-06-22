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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın güzel gelini Melis Ketenci'yi gören "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:45

Perihan Savaş'ın güzel gelini Melis Ketenci'yi gören "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz Ocak ayında Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Çift, aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlenmişti. Perihan Savaş güzel gelininin doğum gününü "İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun" sözleri ile kutlarken Melis Ketenci ile pozuna beğeni yağdı. Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'ye "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" yorumları geldi... İşte Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci ile pozu...

Perihan Savaş’ın güzel gelini Melis Ketenci’yi gören Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemiyor!

Çocuklarına olan düşkünlüğünü her zaman dile getiren Perihan Savaş son olarak oğlu Savaş Zafer'in Melis Ketenci ile hayatını birleştirmesi ile ikinci kez kayınvalide olmuştu.

Perihan Savaş’ın güzel gelini Melis Ketenci’yi gören Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemiyor!

Perihan Savaş güzel gelininin doğum gününü "İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun" sözleri ile kutlarken Melis Ketenci ile pozuna beğeni yağdı. İşte benzerlikleri çok konuşulan Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci ile pozu...

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Perihan Savaş’ın güzel gelini Melis Ketenci’yi gören Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemiyor!

Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'ye "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" yorumları geldi...

Perihan Savaş’ın güzel gelini Melis Ketenci’yi gören Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemiyor!

66 yaşına basan Perihan Savaş güzelliği ve fit hali ile adeta yıllara meydan okuyor. Zorluklarla dolu hayat hikayesi ile bilinen Perihan Savaş, tüm olumsuzlukların üstesinden kızı Melek Zübeyde Akkaş ve oğlu Savaş Zafer ile gelmişti.

Perihan Savaş’ın güzel gelini Melis Ketenci’yi gören Tıpkı Perihan Savaş’ın gençliği demeden edemiyor!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz Ocak ayında Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

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