Perihan Savaş'ın güzel gelini Melis Ketenci'yi gören "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor!

Perihan Savaş güzel gelininin doğum gününü "İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun" sözleri ile kutlarken Melis Ketenci ile pozuna beğeni yağdı. İşte benzerlikleri çok konuşulan Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci ile pozu...