Perihan Savaş'ın güzel gelini Melis Ketenci'yi gören "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" demeden edemiyor!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer geçtiğimiz Ocak ayında Melis Ketenci ile dünya evine girmişti. Çift, aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlenmişti. Perihan Savaş güzel gelininin doğum gününü "İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kızım olmuşsun" sözleri ile kutlarken Melis Ketenci ile pozuna beğeni yağdı. Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'ye "Tıpkı Perihan Savaş'ın gençliği" "Gelin- kaynana bu kadar benzer" yorumları geldi... İşte Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci ile pozu...