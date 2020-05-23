Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmıyor... Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!

Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat veren Perihan Savaş'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi', ABD başta olmak üzere yurtdışında festivalleri dolaşıyor, adaylıklar alıyor. Fenomen diziler arasında gösterilen Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Bayramı çocukları ve torunlarıyla geçirmeye hazırlanan Perihan Savaş filmlerini aratmayan hayat hikâyesini Hürriyet'e verdiği röportajda anlattı. Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...