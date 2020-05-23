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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmıyor... Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!
Giriş Tarihi: 23.05.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 06:50

'ın hayatı filmleri aratmıyor... 'un 'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!

dizisinde karakterine hayat veren 'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi', ABD başta olmak üzere yurtdışında festivalleri dolaşıyor, adaylıklar alıyor. Fenomen diziler arasında gösterilen Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Bayramı çocukları ve torunlarıyla geçirmeye hazırlanan Perihan Savaş filmlerini aratmayan hayat hikâyesini Hürriyet'e verdiği röportajda anlattı. Perihan Savaş'ın ve ile birlikteliklerinden Tatlı ve olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile ...

Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmıyor... Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!

'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi', ABD başta olmak üzere yurtdışında festivalleri dolaşıyor, adaylıklar alıyor. Fenomen diziler arasında gösterilen 'un 'sı 'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Bayramı çocukları ve torunlarıyla geçirmeye hazırlanan Perihan Savaş filmlerini aratmayan hayat hikâyesini Hürriyet'e verdiği röportajda anlattı. Perihan Savaş'ın ve ile birlikteliklerinden Tatlı ve olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile ...

Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmıyor... Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!

Kısa filminizin adı 'Parıldayan İncinin Tuhaf Hikâyesi'. Sizinki ne kadar parlak, ne kadar tuhaf bir hikâyeydi?
Parıldayan bir hikâyeydi. Ama her parıldayan yaşamın içinde zorluklar var. Önemli olan zorluklarla olgunlaşarak onu parıltılı bir hale çevirmek.Tiyatrodan ayrılmamı istedi, benim için bitti

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Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmıyor... Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!

Beş yaşında, Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkıyorsunuz. Bu bir çocuğun tek başına alabileceği bir karar değil...
Suna Pekuysal annemin arkadaşıydı. Bir gün, "Bu çocukta ışık var. Tiyatroya götüreceğim" demiş. Babam diş doktoruydu, sanata çok düşkündü ve kabul etti. Sanat yaşamım başladı.

Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmıyor... Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!

İlk rolünüz neydi?
Bir çocuk tiyatrosuydu, yaşıtlarım çilek veya limon olmuştu. Ben çok kiloluydum. Tombul ve beyaz olduğum için pamuktan bir bulut rolüne seçilmiştim.

Perihan Savaş'ın hayatı filmleri aratmıyor... Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile ilgili bu gerçek şoke etti!

Anneniz çok sert mizaçlı bir insanmış galiba...
Dominant bir kadındı. Gelenek, göreneklere bağlı, çok sıkı ve tutucuydu. Bacak tüylerimi hatta kaşlarımı bile aldırmazdı. "18 yaşına gel öyle" derdi.

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