Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer’den güzel sevgilisine romantik teklif!

Perihan Savaş daha önce kendisine yöneltilen "Yılmaz Zafer dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne?" sonrusuna

"Adam gibi adam. Adamım, hayatta tek geçerim." yanıtını vermişti. Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşamış, fakat yakışıklı oyuncunun genç yaşta yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetmesi ile sarsılmıştı.