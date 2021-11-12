Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer'den güzel sevgilisine romantik teklif!
Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 15:18

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer'den güzel sevgilisine romantik teklif!

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınladı. Perihan Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylaştı. İşte rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş'ın oğulları Savaş Zafer'in mutlu gününden kareler...

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer’den güzel sevgilisine romantik teklif!

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer’den güzel sevgilisine romantik teklif!

Perihan Savaş daha önce kendisine yöneltilen "Yılmaz Zafer dendiğinde aklınıza gelen ilk şey ne?" sonrusuna
"Adam gibi adam. Adamım, hayatta tek geçerim." yanıtını vermişti. Perihan Savaş, Yılmaz Zafer ile büyük bir aşk yaşamış, fakat yakışıklı oyuncunun genç yaşta yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetmesi ile sarsılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer’den güzel sevgilisine romantik teklif!

Yılmaz Zafer geçirdiği bir kalp krizi sonrasında beynine dört dakika oksijen gitmediği için rahatsızlanıp sonra da hayatını kaybetmişti. Yılmaz Zafer öldüğünde oğlu Savaş Zafer çok küçüktü.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer’den güzel sevgilisine romantik teklif!

Şimdilerde yakışıklılığı ile babasına benzetilen Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı! Savaş Zafer’den güzel sevgilisine romantik teklif!

Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınladı.

SON DAKİKA