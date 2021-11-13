Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’den güzel sevgilisine romantik teklif! Savaş Zafer evlilik yolunda ilk adımı attı!

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer'in kar küresinde sevgilisi Melis Ketenci'ye evlilik teklifi ettiği anı Instagram'dan yayınladı. Perihan Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk. Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım. Ailemize hoşgeldin kızım" diyerek, mutluluğunu paylaştı. İşte rahmetli oyuncu Yılmaz Zafer ile Perihan Savaş'ın oğulları Savaş Zafer'in mutlu gününden kareler...