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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:53

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer bugün nikah masasına oturuyor. Uzun bir süredir birlikte olan Savaş Zafer ve Melis Ketenci muradına eriyor. Dijital içerik üreticisi Melis Ketenci, geçtiğimiz günlerde kına gecesi organize etmiş ve başta kayınvalidesi Perihan Savaş olmak üzere ailesi ve arkadaşlarıyla çok eğlenmişti. Kına gecesinde Perihan Savaş, müstakbel gelininin avucuna altın koymayı ihmal etmemişti. Düğün günü geldi çattı. Perihan Savaş sosyal medya hesabından son olarak gelini Melis Ketenci ve İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde Aktaş ile poz verdi. İşte oğlu Savaş Zafer'i evlendiren Perihan Savaş'ın mutlu günü...

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!

Perihan Savaş ve 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer, bir süredir dijital içerik üreticisi Melis Ketenci ile birliktelik yaşıyordu çift bugün muradına eriyor.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!

Mutlu birliktelikleri olan Savaş Zafer ile Melis Ketenci için büyük gün geldi çattı.

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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!

Geçen yaz nişanlanan genç çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı tören, Boğaz'daki bir mekânda gerçekleşecek.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!

Düğün için son hazırlıklar sürüyor.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!

KINA YAPTILAR

Melis Ketenci, geçtiğimiz günlerde bir kına organizasyonu yaptı.

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