Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer ile Melis Ketenci bugün evleniyor! Perihan Savaş’tan kızı Melek Zübeyde ve gelini ile poz geldi!

Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:53

Ünlü oyuncu Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer bugün nikah masasına oturuyor. Uzun bir süredir birlikte olan Savaş Zafer ve Melis Ketenci muradına eriyor. Dijital içerik üreticisi Melis Ketenci, geçtiğimiz günlerde kına gecesi organize etmiş ve başta kayınvalidesi Perihan Savaş olmak üzere ailesi ve arkadaşlarıyla çok eğlenmişti. Kına gecesinde Perihan Savaş, müstakbel gelininin avucuna altın koymayı ihmal etmemişti. Düğün günü geldi çattı. Perihan Savaş sosyal medya hesabından son olarak gelini Melis Ketenci ve İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde Aktaş ile poz verdi. İşte oğlu Savaş Zafer'i evlendiren Perihan Savaş'ın mutlu günü...