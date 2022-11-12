Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, sevincini paylaştı. Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer'in evleneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyorum. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum. Nişan bitti, sıra düğüne geldi. Ocak ayı içerisinde evlenecekler" dedi.

Torunları hakkında konuşan Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyoruz. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum." dedi.