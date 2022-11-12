Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında oyuncu eşi Yılmaz Zafer'i kaybetmişti. Perihan Savaş, genç yaşta hayata veda eden Yılmaz Zafer'e özlemini geçtiğimiz günlerde ölüm yıl dönümünde nostaljik kare ile dile getirmişti. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutulmuştu. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sessiz çok zor" demişti. 10 Kasım tarihi de kızı Melek Zübeyde'nin doğum günü olan Perihan Savaş, "kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı" dedi. Şimdilerde düğün telaşı yaşayan Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'in nikah tarihini açıkladı... İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi...