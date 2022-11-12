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Haberler Galeri Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...
Giriş Tarihi: 12.11.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 08:25

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında oyuncu eşi Yılmaz Zafer'i kaybetmişti. Perihan Savaş, genç yaşta hayata veda eden Yılmaz Zafer'e özlemini geçtiğimiz günlerde ölüm yıl dönümünde nostaljik kare ile dile getirmişti. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında yorum yağmuruna tutulmuştu. 9 Kasım ölüm yıl dönümü olan Yılmaz Zafer'e seslenen 65 yaşındaki Perihan Savaş, "27 yıl sessiz çok zor" demişti. 10 Kasım tarihi de kızı Melek Zübeyde'nin doğum günü olan Perihan Savaş, "kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı" dedi. Şimdilerde düğün telaşı yaşayan Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'in nikah tarihini açıkladı... İşte Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, sevincini paylaştı. Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer'in evleneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyorum. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum. Nişan bitti, sıra düğüne geldi. Ocak ayı içerisinde evlenecekler" dedi.

Torunları hakkında konuşan Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyoruz. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum." dedi.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında oyuncu eşi Yılmaz Zafer'i kaybetmişti. Deneyimli oyuncu Perihan Savaş önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Savaş sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak kasım ayı benim için farklı. 9 Kasım'da eski eşim Yılmaz'ı kaybettik. 10 Kasım'da kızım doğdu, 7 Kasım'da da torunumun doğum günüydü. Kasım ayı hem mutluluk hem de hüzün ayı"

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Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken ,1995 yılında, kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı. Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmişti.

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...

Usta sanatçı Perihan Savaş, henüz 39 yaşındayken 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nostaljik karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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