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  • Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...

güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...

Herkes onu 'ın Meltem'i olarak tanıyor. Uzun yıllar canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü isim güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor. Tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış,1994 yılında ise seçilmişti. Eski model Pınar Altuğ'u şimdilerde oyuncu olarak izliyoruz. Özel gecelerde ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ sosyal medyanın da çok sevdiği bir isim. Pınar Altuğ'un aktif kullandığı hesabını 1 milyondan fazla kişi takip ediyor. Özel hayatı ile ilgili paylaşımlarda da bulunan Pınar Altuğ'un özellikle ailesini paylaşmaktan çok hoşlanıyor. ve kızı Su ile yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Pınar Altuğ'un Instagram hesabında yer verdiği bir isim daha var ki görenler hemen kim olduğunu anlıyor. Pınar Altuğ'un 1999 yılında kaybettiği annesi Selma hanım. Pınar Altuğ ve annesi benzerlikleri dikkat çekerken hayranlarından "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı. İşte sosyal medyada çok merak edilenler arasında olan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 08:17
Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...

Herkes onu 'ın Meltem'i olarak tanıyor. Uzun yıllar canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü isim güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor. Tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış,1994 yılında ise seçilmişti. Eski model Pınar Altuğ'u şimdilerde oyuncu olarak izliyoruz. Özel gecelerde ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ sosyal medyanın da çok sevdiği bir isim. Pınar Altuğ'un aktif kullandığı hesabını 1 milyondan fazla kişi takip ediyor. Özel hayatı ile ilgili paylaşımlarda da bulunan Pınar Altuğ'un özellikle ailesini paylaşmaktan çok hoşlanıyor. ve kızı Su ile yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Pınar Altuğ'un Instagram hesabında yer verdiği bir isim daha var ki görenler hemen kim olduğunu anlıyor. Pınar Altuğ'un 1999 yılında kaybettiği annesi Selma hanım. Pınar Altuğ ve annesi benzerlikleri dikkat çekerken hayranlarından "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı. İşte sosyal medyada çok merak edilenler arasında olan ve sizin için derlediğimiz ...

Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...

EMINA JAHOVIC

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Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...
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Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...

PELİN KARAHAN

Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...
Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...

HANDE ERÇEL

Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...
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