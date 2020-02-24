Pınar Altuğ güzelliğini annesinden almış! Güzel oyuncu Pınar Altuğ'un annesi ile olan benzerliği sosyal medyanın dilinde...

Herkes onu Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak tanıyor. Uzun yıllar canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü isim Pınar Altuğ güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor. Tescilli güzellerden olan Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış,1994 yılında ise Miss Turkey seçilmişti. Eski model Pınar Altuğ'u şimdilerde oyuncu olarak izliyoruz. Özel gecelerde ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ sosyal medyanın da çok sevdiği bir isim. Pınar Altuğ'un aktif kullandığı Instagram hesabını 1 milyondan fazla kişi takip ediyor. Özel hayatı ile ilgili paylaşımlarda da bulunan Pınar Altuğ'un özellikle ailesini paylaşmaktan çok hoşlanıyor. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Pınar Altuğ'un Instagram hesabında yer verdiği bir isim daha var ki görenler hemen kim olduğunu anlıyor. Pınar Altuğ'un 1999 yılında kaybettiği annesi Selma hanım. Pınar Altuğ ve annesi Selma Altuğ benzerlikleri dikkat çekerken hayranlarından "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağdı. İşte sosyal medyada çok merak edilenler arasında olan Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...