Giriş Tarihi: 12.04.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
16:53
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 16 yılı devirdi! Ünlü çiftten romantik yıl dönümü paylaşımı!
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın ilişkileri her dönem magazinin en çok konuşulanlarından olmayı başardı. 2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009 ise kızı Su ile anneliği tatmıştı. Aralarındaki yaş farkına gelen eleştirileri aşklarıyla yanıtlayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti evliliklerinde 16 yılı devirdi. Aşklarını ilk günkü gibi taze tutmayı başaran ve her fırsatta bunu ortaya koyan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden evlilik yıl dönümlerinde romantik paylaşımlar geldi. İşte Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın 16. evlilik yıl dönümü paylaşımları...