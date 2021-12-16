Pınar Altuğ taytını çekti, spor paylaşımı sosyal medyayı salladı! 47’lik Pınar Altuğ’un fit haline övgüler yağdı!

Pınar Altuğ yaş alsa da yaşlanmıyor. Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ düzgün fiziği ile sosyal medyayı adeta yaktı geçti. 47 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Pınar Altuğ'un spor taytı ile yaptığı zor hareketlerle dolu videosu kısa sürede en çok konuşulanlardan oldu. Fit hali ile övgüleri toplayan Pınar Altuğ'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. İşte kilo verdiği de dikkatlerden kaçmayan Pınar Altuğ'un streç taytı ile yaptığı spor paylaşımı...