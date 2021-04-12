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Haberler Galeri Pınar Altuğ'dan 13. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğdu...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 10:05

'dan 13. evlilik yıl dönümünde ! Pınar Altuğ eşi 'ı öpücüklere boğdu...

ile Atacan'ın aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu… Eşine olan aşkını böyle haykırdı! salgını nedeniyle günlerini eşi Yağmur Atacan ve kızı 'la geçiren güzel oyuncu , sosyal medya paylaşımlarıyla da karantinanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Korona günlerini kızı ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile renklendiren ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Pınar Altuğ Atacan, bu defa hesabından eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğduğu bir paylaşımda bulundu. Evliliklerinde 13 yılı geride bırakan yıllardır konuşulan yaş farkına inat mutluluklarıyla düşman çatlatıyor. İşte Pınar Altuğ'un 13. evlilik yıl dönümlerinde eşi Yağmur Atacan'a aşkını haykırdığı ...

Pınar Altuğ'dan 13. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğdu...

ile Atacan'ın aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu… Eşine olan aşkını böyle haykırdı!

Pınar Altuğ'dan 13. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğdu...

salgını nedeniyle günlerini eşi ve kızı 'la geçiren güzel oyuncu Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla da karantinanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

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Pınar Altuğ'dan 13. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğdu...

Korona günlerini kızı ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile renklendiren ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Atacan, bu defa hesabından eşi 'ı öpücüklere boğduğu bir paylaşımda bulundu.

Pınar Altuğ'dan 13. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğdu...

Evliliklerinde 13 yılı geride bırakan ile çifti yıllardır konuşulan yaş farkına inat mutluluklarıyla düşman çatlatıyor.

Pınar Altuğ'dan 13. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğdu...

İşte 'un 13. evlilik yıl dönümlerinde eşi 'a aşkını haykırdığı ...

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