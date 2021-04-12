Pınar Altuğ'dan 13. evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım! Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğdu...

Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ Atacan'ın aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu… Eşine olan aşkını böyle haykırdı! Coronavirüs salgını nedeniyle günlerini eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan'la geçiren güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla da karantinanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Korona günlerini kızı Su ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile renklendiren ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Pınar Altuğ Atacan, bu defa hesabından eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğduğu bir paylaşımda bulundu. Evliliklerinde 13 yılı geride bırakan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti yıllardır konuşulan yaş farkına inat mutluluklarıyla düşman çatlatıyor. İşte Pınar Altuğ'un 13. evlilik yıl dönümlerinde eşi Yağmur Atacan'a aşkını haykırdığı romantik paylaşım...