Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
07:23
Pınar Altuğ'un kızı Su bacak açma hareketiyle ağızları açık bıraktı! Su Atacan annesinin izinde!
Pınar Altuğ'un kızı Su tıpkı annesi gibi tam bir spor tutkunu. Pınar Altuğ'un kızı Su, yaptığı zor hareketlerle ağızları açık bıraktı. "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, son olarak yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü. Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan da annesi gibi spor pozları ile gündem oldu. Güzel oyuncu Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ın şpagat hareketini yaptığı kareleri ile 23 Nisan paylaşımında bulundu. Pınar Altuğ'un kızı Su'nun bacak açma hareketi sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'ın spor pozları...