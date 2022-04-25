Pınar Altuğ’un kızı Su bacak açma hareketiyle ağızları açık bıraktı! Su Atacan annesinin izinde!

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, son olarak yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü.