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  • Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı kime benziyor...

Sunuculuk yaptığı gecede derin yırtmaçlı ile göz dolduran sosyal medyaya damga vurdu. Güzel oyuncu Pınar Altuğ, ile sunuculuğunu yaptığı bir gecede tercih ettiği beyaz elbisesi ile kuğuya benzetildi. Hayranlarından beğeni yağan gecenin en çok konuşulanlarından oldu. Pınar Altuğ'un özel hayatı da oldukça merak konusu. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kendi gibi oyuncu eşi ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden. Pınar Altuğ son olarak yaptığı makyajsız paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptığı paylaşımlara beğeni yağan 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:53
Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Sunuculuk yaptığı gecede derin yırtmaçlı ile göz dolduran sosyal medyaya damga vurdu. Güzel oyuncu Pınar Altuğ, ile sunuculuğunu yaptığı bir gecede tercih ettiği beyaz elbisesi ile kuğuya benzetildi.

Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Hayranlarından beğeni yağan 'un şıklığı gecenin en çok konuşulanlarından oldu. Pınar Altuğ'un özel hayatı da oldukça merak konusu.

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Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Ünlü oyuncu 'un kendi gibi oyuncu eşi ile evliliğinden olan kızı büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden. Pınar Altuğ son olarak yaptığı makyajsız paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptığı paylaşımlara beğeni yağan 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan ve sizin için derlediğimiz ...

Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...
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Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

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Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...
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