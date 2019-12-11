Pınar Altuğ'un kızı Su görenleri şaşırttı! Bakın Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan kime benziyor...

Sunuculuk yaptığı gecede derin yırtmaçlı beyaz elbisesi ile göz dolduran Pınar Altuğ sosyal medyaya damga vurdu. Güzel oyuncu Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile sunuculuğunu yaptığı bir gecede tercih ettiği beyaz elbisesi ile kuğuya benzetildi. Hayranlarından beğeni yağan Pınar Altuğ'un şıklığı gecenin en çok konuşulanlarından oldu. Pınar Altuğ'un özel hayatı da oldukça merak konusu. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un kendi gibi oyuncu eşi Yağmur Atacan ile evliliğinden olan kızı Su Atacan büyüdü. Küçüklüğünden beri babası Yağmur Atacan'a benzetilen Pınar Altuğ'un kızı Su değişimi ile şaşırtıyor. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ sosyal medyada da oldukça takip edilen ve hayranları bulunan ünlü isimlerden. Pınar Altuğ son olarak yaptığı makyajsız paylaşımlarla da gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaptığı paylaşımlara beğeni yağan 45 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ ailesi ile de bol bol zaman geçiriyor ve hayranlarıyla paylaşıyor. Pınar Altuğ'un büyüyen kızı Su Atacan ile de paylaşımlarda bulunuyor. İşte görenlerin hayret ettiği 'babasının kopyası' yorumları yapılan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...