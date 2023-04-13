Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü...

Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
07:04
Bir dönem ekranların en sevilen gençlik dizilerinden olan Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen zamanda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Dizide liseli gençler olarak boy gösteren oyuncuların son halleri merak ediliyor ve sık sık sosyal medyada araştırılıyor. Dizide Pis Yedili'nin Orço'su olaran yıldızı parlayan isimlerden biri de Burak Alkaş idi. Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Burak Alkaş öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı. İşte Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali ve sizin için derlediğimiz Pis Yedi oyuncularından bazılarının değişimleri...