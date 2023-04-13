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Haberler Galeri Pis Yedili'nin Orço'sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın saçına aklar düştü...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:04

Pis Yedili'nin Orço'sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın saçına aklar düştü...

Bir dönem ekranların en sevilen gençlik dizilerinden olan Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen zamanda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Dizide liseli gençler olarak boy gösteren oyuncuların son halleri merak ediliyor ve sık sık sosyal medyada araştırılıyor. Dizide Pis Yedili'nin Orço'su olaran yıldızı parlayan isimlerden biri de Burak Alkaş idi. Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Burak Alkaş öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı. İşte Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali ve sizin için derlediğimiz Pis Yedi oyuncularından bazılarının değişimleri...

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü...

Kolejin başarıya endeksli sistemine sıkı sıkıya sahip çıkan müdire Esma Sultan, bu öğrencilerin lisenin not ortalamasını düşüreceği endişesiyle onları istemese de, altın kalpli müdür yardımcısı Hasan Paşa'nın ve Filiz Hanım'ın destekleri ile bu yedi öğrencinin hayatında, yeni okullarında yepyeni bir yaşam başlar.

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü...

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti?

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Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü...

Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü...

Dizide Pis Yedili'nin Orço'su olaran yıldızı parlayan isimlerden biri de Burak Alkaş idi. Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi gören tanıyamıyor! Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü...

Burak Alkaş öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlandı.

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