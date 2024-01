Ünlü otel sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay ile yüksek mimar Polen Atay, 22 Haziran 2019'da evlenmişti. Polen Atay eşi Can Atay'ın düğünden 4 gün sonra şiddet görmeye başladığını açıklamıştı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa 14 Temmuz 2020'de şikayetçi olmuştu. Can Atay hakkında "Eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.