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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!

: Yeni bir şarkı yaptım en az 50 yıl dinlenir

Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın, artık olgunluk dönemini yaşadığını söylüyor: "Asıl tadından yenmez şarkılar şimdi geliyor. Bugüne kadarki en güzel eserimi yaptım, en az 50 yıl dinlenir"

Giriş Tarihi: 02.09.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 10:13
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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!
Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

OĞUZHAN TORACI

90'lardan günümüze, Türk pop müziğine besteleri ve yorumlarıyla damga vuran 'ın her şarkısı, "Bu sözler yaşanmadan yazılamaz" dedirten türden... Çocukluk yıldızlarımdan Sayın ile buluştuğumuzda, karşımda hayata gönlüyle ve içinde büyütmeye çalıştığı çocuğun gözüyle bakan bir müzik adamı vardı.

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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!
Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

İşte Sayın'ın GÜNAYDIN'a anlattıkları...

Küçükken İzmir'de Sezen Aksu'nun konserinde sahneye atlamışsınız. Önce birlikte şarkı söylemiş, ardından Aksu'dan vokalistlik teklifi almışsınız. Aksu, "Hadi İstanbul'a gidiyoruz" demeseydi, hayatınızın seyri nasıl olurdu?

Açıkçası böyle bir planım yoktu, belki turizmci olurdum. Sezen Aksu'nun sahnesine fırlayıp kendisiyle şarkı söyledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirip 20 sene sonra çolukçocuğuma gösterecektim. İstanbul'a gitmek aklımdan geçmezdi ama iyi ki de öyle olmuş.

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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!
Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

Sezen Aksu, hayatımın seyrinin değişmesine vesile oldu. İstanbul'a geldiğim gibi Sezen Aksu beni Avrupa turnesine götürmek istedi ama Onno Tunç istemedi. Sonra anladım ki, bana hayatımın en büyük iyiliğini yapmış.

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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!
Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

Neden?

Orta direk bir ailede büyümüş, İzmir'den gelmiş, hiçbir şey yaşamamış 20 yaşında bir çocuğa; bir anda Avrupa'yı görmek, güzel para kazanmak fazla gelebilirdi. İlk yıllarda ezildim, büzüldüm ama tek başıma hayata tutunmayı öğrendim. İyi ki de o gurbet, hasret acılarını yaşamışım.

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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!
Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

O acılar, hasretler ve aşklar mı size hit olan onlarca şarkıyı yazdırdı?

Gönülle olan bağımı ve dostluğumu 29 yıldır hiç kaybetmedim. Eğer gönülle irtibatımı kopartırsam zaten müzik yapacak bir alanım kalmaz.

Yeni bestelerim de var. Bu yılın sonuna doğru, çok saygı duyduğum bir kadın sanatçıyla düet çalışmam olacak. 5 Eylül'den itibaren her çarşamba Nişantaşı Frankie'de sahneye çıkmaya devam ediyorum.

Ekim'de TV'de akustik bir müzik programına da başlayabilirim.

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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!
Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

"Müziğe duyduğum tutkuyu tasvir edebilsem, herkes delirdiğimi düşünür" demişsiniz. Artık bu tutkuyu tanımlayabiliyor musunuz?
Evet, "Ümit delirmiş" diyebilirler ama artık eskisi kadar coşmadan anlatıyorum.

Bazı şeyleri kendimize saklamanız gerekiyor.
Benim bu derinliği yaşayabilmem için 29 yılım geçti, herkesin böyle bir imkanı yok.

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Pop müziğin ünlü ismi yıllar sonra açıkladı!
Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

BAZEN ANLATACAĞIN HİKAYE BİTİYOR

20'li yaşlardaki aşklara yazılan şarkılarla, 30 yıllık yaşanmışlığın üzerine yazılan şarkılar bir değildir. Yeni şarkılarınız daha mı derin?

Kesinlikle, asıl tadından yenmez şarkılar şimdi geliyor. Zaten göreceksiniz, bu yılın sonunda bu zamana kadar yaptığım belki de en güzel eserim çıkacak. Bu düet, şüphesiz 50 yıl çalınır ve dinlenir. Biz göçeriz bu dünyadan ama bu şarkı yine çalınmaya devam eder. Herkese iyi geleceğini düşünüyorum.

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