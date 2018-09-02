Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

O acılar, hasretler ve aşklar mı size hit olan onlarca şarkıyı yazdırdı?

Gönülle olan bağımı ve dostluğumu 29 yıldır hiç kaybetmedim. Eğer gönülle irtibatımı kopartırsam zaten müzik yapacak bir alanım kalmaz.

Yeni bestelerim de var. Bu yılın sonuna doğru, çok saygı duyduğum bir kadın sanatçıyla düet çalışmam olacak. 5 Eylül'den itibaren her çarşamba Nişantaşı Frankie'de sahneye çıkmaya devam ediyorum.

Ekim'de TV'de akustik bir müzik programına da başlayabilirim.