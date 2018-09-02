Pop müziğin ünlü ismi Ümit Sayın yıllar sonra açıkladı!

İşte Sayın'ın GÜNAYDIN'a anlattıkları...
Küçükken İzmir'de Sezen Aksu'nun konserinde sahneye atlamışsınız. Önce birlikte şarkı söylemiş, ardından Aksu'dan vokalistlik teklifi almışsınız. Aksu, "Hadi İstanbul'a gidiyoruz" demeseydi, hayatınızın seyri nasıl olurdu?
Açıkçası böyle bir planım yoktu, belki turizmci olurdum. Sezen Aksu'nun sahnesine fırlayıp kendisiyle şarkı söyledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirip 20 sene sonra çolukçocuğuma gösterecektim. İstanbul'a gitmek aklımdan geçmezdi ama iyi ki de öyle olmuş.