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Popçu ’dan elleri kolları dolu döndü! değerindeki takıları göz kamaştırdı!

Popçu 2016 yılında aranjör ile dünya evine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü popçu 2017'de oğlu 'ı kucağına almıştı. 44 yaşındaki şarkıcı Oğlu Azur Benan'ın eğitimi için 'da yaşıyor. Zaman zaman işleri için 'ye gelen Gülşen, bu kez 'dan elleri kolları dolu döndü. Gülşen, takıları için . değerindeki takılarını hesabından paylaşan güzel şarkıcı, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:04
Popçu Gülşen İspanya’dan elleri kolları dolu döndü! Kesenin ağzını açtı servet değerindeki takıları göz kamaştırdı!

Şarkıcı 2016 yılında aranjör ile evlenmişti. Gülşen, 2017'de oğlu 'ı kucağına almıştı. 44 yaşındaki güzel şarkıcı Gülşen'in yeni paylaşımı olay oldu. 'dan elleri kolları adeta servetle dolu dönen Gülşen, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine topladı.

Popçu Gülşen İspanya’dan elleri kolları dolu döndü! Kesenin ağzını açtı servet değerindeki takıları göz kamaştırdı!

Oğlu 'ın eğitimi için 'da yaşayan pop müziğin sevilen ismi , son paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Popçu Gülşen İspanya’dan elleri kolları dolu döndü! Kesenin ağzını açtı servet değerindeki takıları göz kamaştırdı!

'in hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Popçu Gülşen İspanya’dan elleri kolları dolu döndü! Kesenin ağzını açtı servet değerindeki takıları göz kamaştırdı!

Ünlü popçu geçtiğimiz günlerde yaptığı sıfır makyajlı paylaşımıyla da adından söz ettirmişti.

Popçu Gülşen İspanya’dan elleri kolları dolu döndü! Kesenin ağzını açtı servet değerindeki takıları göz kamaştırdı!

İddialı pozlarına yenilerini ekleyen ayna karşısında verdiği poz ile mest etmişti.

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