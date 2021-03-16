Popçu Gülşen İspanya’dan elleri kolları dolu döndü! Kesenin ağzını açtı servet değerindeki takıları göz kamaştırdı!

Popçu Gülşen 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile dünya evine girmişti. Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü popçu 2017'de oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı. 44 yaşındaki şarkıcı Oğlu Azur Benan'ın eğitimi için Barcelona'da yaşıyor. Zaman zaman işleri için Türkiye'ye gelen Gülşen, bu kez İspanya'dan elleri kolları dolu döndü. Gülşen, takıları için kesenin ağzını açtı. Servet değerindeki takılarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel şarkıcı, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.