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Haberler Galeri Popstar Mehtap'dan Lerzan Mutlu'ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 08:35

Popstar Mehtap'dan Lerzan Mutlu'ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz değişimi ile adından söz ettirmişti. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Son olarak 2. Sayfa programına katılan Mehtap Yılmaz, Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı topa tuttu. Daha önce 'Çatlak Şanzel' isimli şarkıcıyı programlarına çağırıp hakkında konuşturdukları için çok sinirli olan Popstar Mehtap, Lerzan Mutlu'ya zehirli yılan benzetmesi yaparak "Görürsem suratına tükürürüm" sözleriyle adeta ateş püskürdü. İşte Popstar Mehtap'ın Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı hedef alan sert sözleri...

Popstar Mehtap’dan Lerzan Mutlu’ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!

Eski Popstar yarışmacısı Mehtap Yılmaz'ın Lerzan Mutlu ile kavgasının sebebi Çatlak Şanzel'in açıklamaları mı? Çatlak Şanzel, Mehtap Yılmaz ile ilgili neler söyledi? 2. Sayfa programına konuk olan Popstar Mehtap açtı ağzını yumdu gözünü.

Popstar Mehtap’dan Lerzan Mutlu’ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz değişimi ile adından söz ettirmişti. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı.

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Popstar Mehtap’dan Lerzan Mutlu’ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!

Son olarak 2. Sayfa programına katılan Mehtap Yılmaz, Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı topa tuttu. Daha önce 'Çatlak Şanzel' isimli şarkıcıyı programlarına çağırıp hakkında konuşturdukları için çok sinirli olan Popstar Mehtap, Lerzan Mutlu'ya zehirli yılan benzetmesi yaparak "Görürsem suratına tükürürüm" sözleriyle adeta ateş püskürdü.

Popstar Mehtap’dan Lerzan Mutlu’ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!

İşte Popstar Mehtap'ın Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı hedef alan sert sözleri...

Lerzan Mutlu'nun sesinin çok kötü olduğunu söyleyen Mehtap Yılmaz, "Bazı sesleri makinalar bile düzeltemez" dedi. Bu anlarda programın sunucuları, Lerzan Mutlu'nun attığı, "Konservatuvarlı birine bunu söylemek... Öp onu benim için" mesajını okudu. Bu anlarda öfkelenen Mehtap Yılmaz, sinirle şunları söyledi:

Popstar Mehtap’dan Lerzan Mutlu’ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!

LERZAN MUTLU VE ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KARŞI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

"O bir zehirli yılan. Lerzan Mutlu beni sakın öpmesin. Öperse ölürüm herhalde. Uyuyan prenses olsam ve biri beni öpünce hayata dönecek olsam o kişinin Lerzan olduğunu duyduğumda öpmesin derim. O kendisi çok iyi biliyor. O mevzuyu çok iyi biliyor. Aramız çok iyiyken kalbimin nasıl kırıldığını çok iyi biliyor. Yüz yüze geldiğimizde söyleyecek şeylerim var. 10-12 sene önce sahne yaptığım yerdeki bir kadını programına konuk edip bana sallattırdı. Görürsem suratına tükürürüm! Öyle bir şey de yoktu. Bana kralının eli kalkmaz. Ben orada sadece Lerzan Mutlu'yu tanır, bilirim. Ben seni iyi bir insan zannederdim. Ben senin aileni tanıyorum. Ben seni tanıyorsam benim yanımda birinin senin hakkında konuşmasına müsaade etmem."

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