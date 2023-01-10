Popstar Mehtap’dan Lerzan Mutlu’ya zehirli yılan benzetmesi: Görürsem suratına tükürürüm!

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz değişimi ile adından söz ettirmişti. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Son olarak 2. Sayfa programına katılan Mehtap Yılmaz, Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı topa tuttu. Daha önce 'Çatlak Şanzel' isimli şarkıcıyı programlarına çağırıp hakkında konuşturdukları için çok sinirli olan Popstar Mehtap, Lerzan Mutlu'ya zehirli yılan benzetmesi yaparak "Görürsem suratına tükürürüm" sözleriyle adeta ateş püskürdü. İşte Popstar Mehtap'ın Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı hedef alan sert sözleri...