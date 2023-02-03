Giriş Tarihi: 03.02.2023 08:28
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
08:42
Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Popstar şarkı yarışmasına bir döneme damgasını vuran Özlem Güneş jüri tarafından sıklıkla dekolte giymediği için eleştirilmişti. Popstar Özlem tesettüre girdi. Özlem Güneş son olarak adını da değiştirdi. Popstar Özlem'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. Popstar Özlem, "Hak konusuna gelecek olursak ben de Armağan Çağlayan'a hakkımı helal etmiyorum. Hastaymış o ayrı Allah şifa versin ama kimse kimse kimsenin üstüne haksız yere bu kadar gidemez" yorumuyla şoke etmişti.