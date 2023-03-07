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Haberler Galeri Armağan Çağlayan dekolte giymediği için eleştirmişti! Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Giriş Tarihi: 07.03.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 14:28

Armağan Çağlayan dekolte giymediği için eleştirmişti! Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"

Popstar şarkı yarışmasına bir döneme damgasını vuran Özlem Güneş jüri tarafından sıklıkla dekolte giymediği için eleştirilmişti. Popstar Özlem tesettüre girdi. Özlem Güneş son olarak adını da değiştirdi. Popstar Özlem'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. Popstar Özlem, "Hak konusuna gelecek olursak ben de Armağan Çağlayan'a hakkımı helal etmiyorum. Hastaymış o ayrı Allah şifa versin ama kimse kimse kimsenin üstüne haksız yere bu kadar gidemez" yorumuyla şoke etmişti.

Armağan Çağlayan dekolte giymediği için eleştirmişti! Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Birbirinden başarılı jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Popstar'dan çok sayıda yıldızı parlayan yarışmacı çıktı. Yarışmaya katılan isimlerden biri de Özlem Güneş'ti. Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.

Armağan Çağlayan dekolte giymediği için eleştirmişti! Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Türkiye'de bir döneme damga vuran Popstar, yarışmacılarının son halleri sosyal medyada oldukça merak konusu. Son olarak Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Özlem Güneş, katıldığı bir programda Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikâyesini anlattı.

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Armağan Çağlayan dekolte giymediği için eleştirmişti! Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem Güneş'in yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Güneş, yıllar içerisinde bambaşka birine dönüştü.

Armağan Çağlayan dekolte giymediği için eleştirmişti! Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Sahneyi bırakan Güneş, radikal bir karar alarak tesettüre girdi. Şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

Armağan Çağlayan dekolte giymediği için eleştirmişti! Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! Midem bulandı o son sahnem oldu

Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.

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