Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"

Birbirinden başarılı jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Popstar'dan çok sayıda yıldızı parlayan yarışmacı çıktı. Yarışmaya katılan isimlerden biri de Özlem Güneş'ti. Güneş, yarışmadan sonra kendine yeni bir hayat kurdu. Sesi ile herkesin dikkatini çeken Güneş, şarkı söylemeyi bırakarak tesettüre girdi.