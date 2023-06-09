Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:40
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
11:44
Sesiyle kulakların pasını silen Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Bir döneme damga vuran Popstar şarkı yarışmasına jüri tarafından sıklıkla dekolte giymediği için eleştirilen Özlem Güneş tesettüre girdi. Sesiyle kulakların pasını silen Özlem Güneş son olarak adını da değiştirdi. Popstar Özlem'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. Popstar Özlem, "Hak konusuna gelecek olursak ben de Armağan Çağlayan'a hakkımı helal etmiyorum. Hastaymış o ayrı Allah şifa versin ama kimse kimse kimsenin üstüne haksız yere bu kadar gidemez" yorumuyla şoke etmişti.