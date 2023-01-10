Giriş Tarihi: 10.01.2023 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
15:56
Popstar Özlem Güneş tesettüre girdi, adını değiştirdi! "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Popstar şarkı yarışması, bir döneme damgasnı vurmuştu. Programdaki eski yarışmacılar ise sosyal medyada bir hayli merak ediliyor. Özellikle Popstar Abidin ve Aydan'dan sonra Özlem Güneş de ekranlarda fırtına gibi estirmişti. Yarışmada jüri tarafından sıklıkla dekolte giymediği için eleştirilen Popstar Özlem tesettüre girdi. Özlem Güneş son olarak adını değiştirdi.