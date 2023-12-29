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Haberler Galeri Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 12:33

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncu İlker Ayrık, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Ayrık, tüm vaktini geçtiğimiz yıl Beykoz'da aldığı çiftliğinde geçirdiğini söyledi. Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. Birçok hayvan aldım. 11 tane köpeğim, kümesim ve tavşanlarım var. Bu arada iki tane de eşek aldım. Çiftlik hayatı çok güzelmiş" dedi.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!

Oyuncu İlker Ayrık, çiftlik hayatına geçti. Oyuncu eşi Sanem Bağcı Ayrık ile birlikte Beykoz'da 15 dönümlük çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncu İlker Ayrık, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi.

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Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!

Ayrık, tüm vaktini geçtiğimiz yıl Beykoz'da aldığı çiftliğinde geçirdiğini söyledi. Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!

Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. Birçok hayvan aldım. 11 tane köpeğim, kümesim ve tavşanlarım var.

Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!

Bu arada iki tane de eşek aldım. Çiftlik hayatı çok güzelmiş" dedi.

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