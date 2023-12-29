Giriş Tarihi: 29.12.2023 12:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
12:33
Radikal karar! Ünlü oyuncu İlker Ayrık’ın yeni mesleği şaşırttı!
Ünlü oyuncu İlker Ayrık, önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Ayrık, tüm vaktini geçtiğimiz yıl Beykoz'da aldığı çiftliğinde geçirdiğini söyledi. Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. Birçok hayvan aldım. 11 tane köpeğim, kümesim ve tavşanlarım var. Bu arada iki tane de eşek aldım. Çiftlik hayatı çok güzelmiş" dedi.