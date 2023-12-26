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Haberler Galeri Rafet El Roman'dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop'un estetikle gelen değişimi parmak ısırttı! Sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:59

Rafet El Roman'dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop'un estetikle gelen değişimi parmak ısırttı! Sosyal medya yıkıldı!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop, sosyal medyada trend oldu. Tuğba Altıntop, Instagram'da iki çocuğunun babası, eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıktı. Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop bir süredir müzikle ilgileniyor. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte eski manken yeni şarkıcı Tuğba Altıntop'un değişi...

Rafet El Roman’dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop’un estetikle gelen değişimi parmak ısırttı! Sosyal medya yıkıldı!

Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi Tuğba Altıntop'un dönüşü muhteşem oldu. Uzun bir aradan sonra gündem oldan Altıntop'un değişimi sosyal medya gündem oldu. Eski manken yeni şarkıcı Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla oyunculuğa da göz kırptığı dile getirmişti. Altıntop 'Çok değerli hocam Murat Şenol ile oyunculuk derslerine başladık. Harika bir oyuncu koçu, çok yetenekli olmasının yanı sıra çok güzel bir insan. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam' notuyla duyurmuştu. Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumlamıştı.

Rafet El Roman’dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop’un estetikle gelen değişimi parmak ısırttı! Sosyal medya yıkıldı!

Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumlamıştı.

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Rafet El Roman’dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop’un estetikle gelen değişimi parmak ısırttı! Sosyal medya yıkıldı!

Şarkıcı, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım.

Rafet El Roman’dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop’un estetikle gelen değişimi parmak ısırttı! Sosyal medya yıkıldı!

Bu dönemde karşıma çıkan bu şarkı, bana yeniden 'can' oldu. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" şeklinde konuşmuştu.

Rafet El Roman’dan olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop’un estetikle gelen değişimi parmak ısırttı! Sosyal medya yıkıldı!

Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Altıntop'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'bu Tuğba mı?' yorumları yaptı.

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