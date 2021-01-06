Rafet El Roman'ın kızlarının annesi Tuğba Altıntop kış günü denize girdi! Tuğba Altıntop düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkardı...

Uzun bir aradan sonra şarkıcı olarak geri dönen Tuğba Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.