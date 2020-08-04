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Haberler Galeri Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

'nun yakışıklı oyuncusu ! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi ’e evlilik teklif etti...

ile adını duyuran yakışıklı oyuncu son olarak dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. 33 yaşındaki Görkem Sevindik uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi 'e evlilik teklif ettiği haberi ile gündeme geldi. Kübra Siyahdemir'in evlilik teklifine 'Evet' dediği öğrenildi. Kübra Siyahdemir'in 2021'in yazında nikah masasına oturacakları iddia edildi. İşte ...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 17:24
Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

ile adını duyuran yakışıklı oyuncu son olarak dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. 33 yaşındaki Görkem Sevindik uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi 'e evlilik teklif ettiği haberi ile gündeme geldi.

Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde 2 yılık sevgilisine Kapalıçarşı'dan özel yapım tek taş alarak, ettiği öğrenildi.

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Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

"Evet" yanıtını alan , hazırlıklara başladı. Kararı ailelerine açıklayan çift, 2021'in yaz ayında nikah masasına oturacak.

Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

Sevindik'in sinema ve dizi projesi olduğu için bu sene düğün yapmayacak ikili, bir yandan da pandeminin geçmesini bekleyecek.

Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

Oyuncu ve Siyahdemir'in, kalabalık bir düğün istedikleri konuşuluyor.

Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

İşte ...

Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...
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