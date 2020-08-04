Ramo'nun yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik evleniyor! Görkem Sevindik basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir’e evlilik teklif etti...

Kurtlar Vadisi Pusu ile adını duyuran yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik son olarak Ramo dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. 33 yaşındaki Görkem Sevindik uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kübra Siyahdemir'e evlilik teklif ettiği haberi ile gündeme geldi. Görkem Sevindik'in basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'in evlilik teklifine 'Evet' dediği öğrenildi. Görkem Sevindik ile sevgilisi Kübra Siyahdemir'in 2021'in yazında nikah masasına oturacakları iddia edildi. İşte Gökhan Sevindik'in sevgilisi... Kurtlar Vadisi Pusu ile adını duyuran yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik son olarak Ramo dizisi ile ekranlarda boy gösterdi. 33 yaşındaki Görkem Sevindik uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kübra Siyahdemir'e evlilik teklif ettiği haberi ile gündeme geldi. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde 2 yılık sevgilisine Kapalıçarşı'dan özel yapım tek taş alarak, evlilik teklifi ettiği öğrenildi. 'Evet' yanıtını alan Görkem Sevindik, hazırlıklara başladı. Kararı ailelerine açıklayan çift, 2021'in yaz ayında nikah masasına oturacak. Sevindik'in sinema ve dizi projesi olduğu için bu sene düğün yapmayacak ikili, bir yandan da pandeminin geçmesini bekleyecek. Oyuncu ve Siyahdemir'in, kalabalık bir düğün istedikleri konuşuluyor. İşte Gökhan Sevindik'in sevgilisi...