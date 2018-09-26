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'ya büyük şok! ler ne le indi

Giriş Tarihi: 26.09.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 18:31
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'ya büyük şok! ler ne le indi
Rihanna'ya büyük şok! Polisler evine helikopterle indi

Ünlü şarkıcı hayatının en kötü sürprizlerinden biriyle karşılaştı.

Rihanna'nın Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hollywood Hills'teki 6.8 milyon dolar değerindeki malikanesine girdi.

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'ya büyük şok! ler ne le indi
Rihanna'ya büyük şok! Polisler evine helikopterle indi

Los Angeles Teşkilatı dün gece geç saatlerde bir soygun ihbarı aldı. n 'ya ait olduğu sonradan anlaşıldı. Olay yerine le giden polisler, hemen etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi ve araştırmaya başladı.

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'ya büyük şok! ler ne le indi
Rihanna'ya büyük şok! Polisler evine helikopterle indi

'nın olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

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'ya büyük şok! ler ne le indi
Rihanna'ya büyük şok! Polisler evine helikopterle indi

Soygun olayıyla ilgili şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı. Fakat yetkilileri ellerinde güvenlik kameralarından elde edilen çok net görüntüler olduğunu ve zanlının kısa sürede yakalanacağını duyurdu.

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'ya büyük şok! ler ne le indi
Rihanna'ya büyük şok! Polisler evine helikopterle indi
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'ya büyük şok! ler ne le indi
Rihanna'ya büyük şok! Polisler evine helikopterle indi
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'ya büyük şok! ler ne le indi
Rihanna'ya büyük şok! Polisler evine helikopterle indi
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