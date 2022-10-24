Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:30
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
12:15
Roma'da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...
Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'den sürpriz haber geldi. Ünlü çift, İtalya'da dünya evine girdi. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çiftine tebrik mesajları yağdı. İkilinin Instgram hesaplarından yayınladıkları düğün pozlarına ise kısa sürede rekor beğeni geldi. İşte ünlü çiftin etkileyici pozları...