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Haberler Galeri Roma'da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 12:15

Roma'da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'den sürpriz haber geldi. Ünlü çift, İtalya'da dünya evine girdi. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çiftine tebrik mesajları yağdı. İkilinin Instgram hesaplarından yayınladıkları düğün pozlarına ise kısa sürede rekor beğeni geldi. İşte ünlü çiftin etkileyici pozları...

Roma’da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı sevgilisi Ufuk Beydemir'den geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi almıştı. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi. İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evlendi.

Roma’da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...

Ünlü çiftten hayranlarını sevindiren haber geldi. İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir İtalya'da mutluluğa evet dedi.

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Roma’da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...

Çift, roma rakamlarıyla, "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) tarihini düştü.

Roma’da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...

Düğün pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan çifte ünlü isimlerden tebrik mesajı yağdı.

Roma’da sürpriz evlilik! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir dünya evine girdi! İşte ilk kareler...

Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı gelinliğiyle adeta göz kamaştırdı.

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