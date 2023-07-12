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Haberler Galeri "Rota belirleniyor" Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 16:03

"Rota belirleniyor" Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...

Duru güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 37 yaşına girmişti. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline kısa sürede dönmüştü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, tatil sezonunu bir açtı, pir açtı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen son olarak siyah bikinisi ile tatil pozları vermişti. Ünlü çift son olarak ise tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit teknede aşk pozlarıyla adeta nispet yaptı...

Rota belirleniyor Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor. İki çocukları olan çift her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykırıyor.

Rota belirleniyor Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen,çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.

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Rota belirleniyor Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...

YAZA MERHABA POZU

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Fahriye Evcen, adeta güneşi kıskandırdı.

Rota belirleniyor Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...

37 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde plaj tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

Rota belirleniyor Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...
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