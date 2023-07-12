"Rota belirleniyor" Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teknede aşk tazeledi! Ünlü çiftten nispet pozu...

Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 16:03

Duru güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 37 yaşına girmişti. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline kısa sürede dönmüştü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, tatil sezonunu bir açtı, pir açtı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen son olarak siyah bikinisi ile tatil pozları vermişti. Ünlü çift son olarak ise tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit teknede aşk pozlarıyla adeta nispet yaptı...