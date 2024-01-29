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Haberler Galeri Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:26

Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!

Ünlü manken, sunucu Çağla Şıkel ile sunucu Enis Arıkan son dönemde reklamlarda birlikte rol alıyor... Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile Enis Arıkan, paraya para demedi. Kazandıkları ile Dubai'de ev almaya karar verdi. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınlamıştı. Birlikte oldukça eğlenen Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de giydikleri kostümler ile pozlarını paylaşmayı es geçmemişti. O anları "Cennet Mahallesi x Dubai" notu ile yayınlayan Çağla Şıkel takipçilerini güldürmüştü.

Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!

Yıllardır birçok ünlü ismin Türkiye harici yatırımlarını Miami ya da Londra'da ev alarak yaptığını gördük. Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de ev almak için birkaç emlakçıyla görüşmüş…

Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!

Takvim'in haberine göre; Şimdilerde ise bu durum biraz daha doğuya kaydı diyebiliriz.

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Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!

Birçok Türk gibi ünlü isimlerimiz de Dubai'de yatırım yapmak için sıraya girmiş.

Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!

Takvim'in haberine göre; Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de ev almak için birkaç emlakçının kapısını çalmış.

Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!
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