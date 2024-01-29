Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:26
Rotayı Dubai’ye çevirdi! Çağla Şıkel ile Enis Arıkan ev almak için kolları sıvadı!
Ünlü manken, sunucu Çağla Şıkel ile sunucu Enis Arıkan son dönemde reklamlarda birlikte rol alıyor... Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile Enis Arıkan, paraya para demedi. Kazandıkları ile Dubai'de ev almaya karar verdi. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Enis Arıkan ile Dubai pozlarını yayınlamıştı. Birlikte oldukça eğlenen Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de giydikleri kostümler ile pozlarını paylaşmayı es geçmemişti. O anları "Cennet Mahallesi x Dubai" notu ile yayınlayan Çağla Şıkel takipçilerini güldürmüştü.