Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
14:52
"Rust" filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme
Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde Ekim 2021'deki çekimleri sırasında kazayla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. 64 yaşındaki Alec Baldwin, ocak ayı sonlarında açılan davada "kasıtsız adam öldürmekle" suçlandı. Kazanın soruşturmasında geçen ay bir gelişme yaşanmış, savcılık, bir yılı aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibinin "kasıtsız adam öldürme"den suçlanacağını açıklamıştı. Davada flaş bir gelişme yaşandı.