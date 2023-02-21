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Haberler Galeri "Rust" filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 21.02.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 14:52

"Rust" filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme

Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde Ekim 2021'deki çekimleri sırasında kazayla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. 64 yaşındaki Alec Baldwin, ocak ayı sonlarında açılan davada "kasıtsız adam öldürmekle" suçlandı. Kazanın soruşturmasında geçen ay bir gelişme yaşanmış, savcılık, bir yılı aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibinin "kasıtsız adam öldürme"den suçlanacağını açıklamıştı. Davada flaş bir gelişme yaşandı.

Rust filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme

Alec Baldwin, hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in yanlışlıkla ölümüne neden olmuştu.

Rust filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme

ABD'nin New Mexico eyaletinde savcılar, film çekimi sırasında provada silahı ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin hakkında istenen beş yıl hapis cezasını düşürme kararı aldı.

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Rust filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme

The Guardian'da yer alan habere göre, film setinde hata sonucun görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Alec Baldwin hakkında istenen beş yıl ceza düşürüldü. Kasıtsız adam öldürme suçundan yargılanan Baldwin, suçlu bulunursa en fazla 18 ay hapis cezası alacak.

Rust filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme

Savcıların kararı, Baldwin'in avukatlarının mahkemeye sunulan ateşli silahların genişletilmesi kanunun olayın gerçekleştiği tarihte eyalet yasalarında yürürlükte olmadığını belirtmesinin ardından geldi.

Baldwin'in avukatları, kendisine karşı açılan davada ateşli silah takviyesinin kullanılmasının, ABD anayasasındaki bir eylemin yasal cezalarının geriye dönük olarak değiştirilmesini yasaklayan bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.Santa Fe savcıları, Baldwin'in hukuk ekibiyle hukuki ihtilaflardan kaçınma kararı aldıklarını söyledi.

Rust filminin setinde yönetmeninin ölümüne sebep olmuştu! Alec Baldwin davasında flaş gelişme

BÜYÜK ZAFER

Tüm bunların ardından 31 Ocak'ta hakkında resmi olarak suç duyurusunda bulunulan Baldwin, Halyna Hutchins'in trajik ölümü nedeniyle verdiği hukuk savaşında büyük bir zafer kazandı.

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