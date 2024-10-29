Rüzgarlı Tepe’nin Halil’i Gökberk Yıldırım anlattı: Çok büyük bir itirafım var…

BABAM "İSTERSEN BU SAATTEN SONRA OKUMA" DEDİ!

-Evinde kendi kendine rol yapan çocuklardan mıydın?

İlkokulda 1. Sınıfa yazdırılınca çocuklar ağlar normalde, ben ağlayan çocukları güldürmek için hayvan taklitleri yapıyormuşum. Annemler orada zaten ilk anlamışlar. Ortaokula geldiğimde tiyatro kollarına hep dersten kaçmak için giriyordum, sonra benim hayatımın merkezinde olduğunu fark ettim. Mesela lisede okulu birinci yaptık, ondan sonra babam tamamen inandı ve "İstersen bu saatten sonra okuma. Ama bu mesleğin peşini bırakmayacaksın, bu tutkun senin. Ben bununla gurur duymak istiyorum" dedi. Hala destekleri üstümde, her zaman. Severim onları, çok şanslıyım. Ben gerçekten şanslı olanlardanım.

-İstanbul'a tamamen bu meslek için mi geliyorsun sonrasında?

Ya evet zaten aklımın bir köşesinde hep vardı. Çünkü Ankara'da oynadığım bütün projeler bana bir şey kattı. Ama bir futbolcunun Avrupa hayali gibi bir şey İstanbul, burada kendime yer bulmak istiyordum. Hep aklımda vardı ama ailemi de bırakamıyordum çok sevdiğim için.

-Birlikte mi geldiniz?

Geçen sezon yanımda değillerdi ama bu sene getirdim onları.

ZORLANDIM, ÇOK ZORLANDIM

-Geçen sene tek başına geldin, tek başına kaldın o halde. Zor muydu senin için o süreç?

Ya şöyle zor; çok yoğun saatlerde çalışıyoruz. Tabii başrol olmanın getirisi bu. Herkes gidiyor siz kalıyorsunuz orada. İnanılmaz yoruluyordum, ilk zamanlar özellikle. İlk bir iki ay bir de orada tek başına mücadele kısmın var. Akşam geliyorsun ve sadece yatmak dinlenmek istiyorsun. Ertesi günü çalışması ve ezberi de var. Zorlandım yani çok zorlandım bir noktadan ama alışıyor insan, her şeye alışıyor. İki aydan sonra bir düzen oturttum kendime, tek başına yaşamak da keyifli, çok zevkli.

-Maddi veya manevi anlamda çok zorlanmadın yani anladığım kadarıyla…

İnsanların kendi ihtiyaçlarını karşılaması konusunda yemek içmek ve temiz olmak dışında başka bir koşulu yoktur ya, onlar sağlanabiliyor zaten bir şekilde. İlla onun lüksüne ihtiyaç yok, lüks arayan bir insan değilim zaten, çok sadeyimdir. İlkel yollar bana yeterli (gülüyor). Karnım doysun, suyumu içebileyim…