Rüzgarlı Tepe’nin Halil’i Gökberk Yıldırım anlattı: Çok büyük bir itirafım var…

TEKLİ BİR YATAKTA ÖMÜR BOYU YAŞAYABİLİRİM

-Yatacak bir de yatağım olsun diyorsun…

Aynen, tekli bir yatak yeterli onda yatarım yani ömür boyu yaşayabilirim. Lüks çok sevmem.

-Gelelim "Rüzgarlı Tepe" dizisine… Öncesinde birkaç projede yer alıyorsun ama "Rüzgarlı Tepe" ile yıldızın parlıyor desek yalan olmaz sanırım. En başından sorayım; proje sana nasıl geldi, projeye nasıl dahil oldun?

Benim Ankara'daki en son işimden sonra bir boşluğum oldu. Kafa izni verdim kendime, 3-4 yıllık bir süreçti o. O süreçte her oyuncu bir rolü hayal eder ve onu oynamak ister aslında, aklının bir yerinde onu oynar. İstanbul'a adımım benim çok büyük bir hayalimdi zaten. Ama bu adımı da kafamda hayalini kurduğum karakterle atmak istemiştim hep. O kadar her şey bir araya geldi ki… Tevekkülü çok yüksek bir insanımdır; istedim, sabrettim ve bütün her şey bir anda benim için oluşmaya başladı. Rüzgarlı Tepe işindeki Halil karakteri de öyle benim için. Ve buna da Sevda Hanım vesile oldu. Benim hayalimdekiyle de çok özdeşleşen bir iş olduğu için inanılmaz heyecanlanmıştım ilk geldiğinde bu teklif.

-Halil karakterine hayat veriyorsun. Bize biraz bahseder misin? Farklılıklarınız neler, benzerlikleriniz var mı mesela?

İlk zamanlar bir maceraydı benim için Halil çünkü çok başka bir motivasyonu vardı içerde. Bir kere çok hırslı, ne istediğini bilen, inatçı bir yapısı var. Ama bir o kadar soğukkanlı, tavrı duruşu olan, iş ahlakı yüksek, ailesine de inanılmaz bağlı olan bir adam. Zaten zayıf noktası ailesi, bence çok benzer yönümüz o. En benzeyen yönümüz o. Onun dışında Halil tabii ki inandığı şeylerin peşinden gidiyor ama körü körüne gitmeyen bir adam. Onun sistematik bir şekilde hayatına geçiriyor. Satranç gibi yani; kademe kademe ve düşüne düşüne. İki üç hamle sonrasını düşünerek hareket ediyor. Bana benzeyen birçok yönü de var; ben de inatçıyımdır, ben de ikili ilişkilerinde kıskanç bir adamım.

-Zeynep'e hayat veren Cemre Arda ile partnerliğiniz çok seviliyor, uyumunuzdan sosyal medyada sıkça bahsediliyor. Sence bunun sırrı nedir?

Birçok vilayetten, birçok ülkeden insanlar yazıyorlar ve genelde bunlar sevgi seli üzerinden. Yani çok güzel duygular bunlar. Uyum çok önemli, aura çok önemli, anlaşmak çok önemli, aynı idealde ve aynı bakış açısına sahip olmak çok önemli. Çalışkanız da bu arada, Cemre de çok çalışkan ben de öyleyim. Aynı noktada kafa patlatmak yani. Mesela boş vakitlerimizde, set aralarında biz "Daha iyi nasıl yapabiliriz" diye konuşuyoruz. Bence başarı buradan geliyor. O ortam da sağlanıyor size. Sağlanınca da her şey sizi destekliyor size sadece oynamak kalıyor.