Rüzgarlı Tepe’nin Zeynep’i Cemre Arda ilk kez anlattı: Aldığım en büyük riskti!

-Denizli'de yaşamak nasıldı? Buraya gelince neler değişti hayatında?

Benim anne tarafım Ankara'da ve İstanbul'da yaşıyordu. O yüzden hep buralara gelip gidiyordum. Yabancılık çekmedim ama Denizli'de büyümenin şöyle güzel bir yanı var; küçük bir şehir. Çocukluğumu yaşayarak büyüyebildiğim bir şehir. O iyi tabii, rahat. Ailen güvenebiliyor. Küçük ortam olunca sıcak.

-Nasıl bir çocukluk geçirdin, oyuncu olmaya nasıl karar verdin?

Çocukluğumu yaşadım. Sokakta oyun da oynadım, arkadaşlarım da vardı, ergenliğimi de yaşadım. Ama her şeye rağmen her yaşımda büyümek isteyen, bir an önce kendi ayakları üstünde durmak isteyen bir çocuktum ben. Beni kesmiyordu o yaşlar (gülüyor). Biraz daha büyüyeyim, 20'lere geleyim, kendi işimi kendim yapayım istiyordum.