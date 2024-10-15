Rüzgarlı Tepe’nin Zeynep’i Cemre Arda ilk kez anlattı: Aldığım en büyük riskti!

-Diziye geçmeden bir es verelim şunu da sorayım; İstanbul'a geldikten sonra süreç nasıl devam etti? Mücadeleni tek başına mı sürdürdün?

3 yıl önce taşındım ben buraya. Bir kız arkadaşım vardı, onunla beraber yaşıyorduk burada. Şimdi yollarımız ayrıldı. Arkadaşız hala ama ben tek başıma yaşıyorum.

-Anladım, diziye dönecek olursam… 'Zeynep' karakterini Cemre'nin gözünden dinleyebilir miyiz? Mesela benzerlikleriniz, en net farklılıklarınız nelerdir?

Zeynep çok güçlü bir karakter ama zor da bir karakter bir yandan. Mesela senaryoyu okurken şunu ben çok yaşıyorum, Zeynep'in ne yapacağını kestiremediğim anlar oluyor. Bir senedir canlandırıyor olmama rağmen bir olay geldiğinde "Acaba Zeynep buna ne yapmış olabilir?" diye düşünüyorum çünkü sağı solu bazen belli olmayan bir karakter ama oynarken bu bana çok keyif veriyor. Stabil bir karakter değil yani, bunu seviyorum. Benzer yanlarımız da çok Zeynep ile. Bir kere çok inatçı, ben de koç burcuyum. Kendi işini kendi yapmayı çok seven bir karakter. Asla başkasına böyle muhtaç olmayan. Bu konuda çok benziyoruz Zeynep ile. Sadece farklı olduğumuz taraf şu sanırım; tahammülü çok yüksek. Çok sabırlı, hiçbir şey yıldıramıyor Zeynep'i. Düşüyor kalkıyor düşüyor kalıyor. Ben o kadar sabırlı olmayabilirim Cemre olarak.

-Dizi çok sevildi, büyük bir hayran kitlesine kavuştu kısa sürede. Sence bunun sırrı ne?

Hikayemiz çok güzel bir kere. Gelişerek ilerleyen bir hikaye, her bölümde de bir sonraki bölümü merak ettiren bir hikaye. Tüm ekibin verdiği bir emek var ortada. Her sahneye aynı önem veriliyor. Tüm oyuncu arkadaşlarımız da öyle, Gökberk ile bizim de uyumlu olan o kimyamız sanırım işin böyle güzel olmasına sebep oldu.