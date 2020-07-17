Sabah Şekeri Melike Öcalan siyah mini elbisesi ile büyüledi! Melike Öcalan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor...

Melike Öcalan siyah mini elbisesi ile sosyal medyayı salladı. 2000'li yılların popüler isimlerinden Melike Öcalan yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri furyasının tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan oyuncu yönüyle de biliniyor. Tatil sezonunun keyfini çıkaran isimlerden olan Melike Öcalan paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Siyah mini elbisesi ile poz veren Melike Öcalan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündem oldu. 40 yaşındaki Melike Öcalan geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla da eskiden olduğundan farklı görünüyor. İşte daha önce balkon pozları ile dikkat çeken Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın tatil pozları...
Giriş Tarihi: 17.07.2020
17:28
Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
17:49
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