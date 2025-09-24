Sabahtan akşama atv izlendi!

Gözleri Karadeniz'in dördüncü bölümünde neler yaşandı?

Azil'den büyük itiraf!

'Sensiz yaşamak istemiyorum seni başkasına bırakmak istemiyorum gel aynı denizde olalım Güneş"

Azil, Dursun'u kurtarmak için Havva'yı vurduğunu söyleyip ve suçu üstlendi. Güneş, yaptığının yanlış olduğunu söyledi ama ikna edemedi. İnat eden Azil'i kurtarmak için Osman Maçari, Sado ile anlaşma yapmak zorunda kaldı. Sado, hapisten çıkmasına karşılık suçlamasını geri çekti ve Azil serbest kaldı.

Asiye ve Nermin, Azil ile Güneş'i birbirlerinden uzak tutmaya için ellerinden geleni yaptılar. Güneş, gelinlik seçmeye Asiye Ana ile birlikte gitti. Güneş, gelinlik denerken Nermin'in telefonuna Karadeniz'deki okul ziyareti fotoğrafları geldi ve Azil ile Güneş'in daha önceden tanıştıklarını öğrendi. Gelinlik baktıkları yere gelen Azil'i gören Güneş, hemen yanına gitti. Genç aşıklar gözlerini karartıp birlikte olacaklar mı merak konusu oldu…