Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!

"BİR DAHA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.