Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:36

Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!

Müzik dünyasının en sevilen sanatçılarından olan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyamış ardından ise yüzünde kimyasal yanık oluşmuştu. Boyanın kötü olduğunu söyleyen Tilbe, kızaran cildiyle sevenlerini korkutmuştu. Yıldız Tilbe şimdi de yüzüne taktığı maske ile dikkat çekti. Taktığı maske ile, tahriş olan cildini saklayan başarılı sanatçı sosyal medyada gündem oldu.

Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saç boyası yüzünden yüzünden cildinde yanıklar olduğunu duyurmuş hayranlarını üzmüştü.

Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!

"BİR DAHA BOYA SÜRMEYECEĞİM"

Tilbe, yüzündeki yanıkların net bir şekilde görünmüş olduğu fotoğrafları da takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!

"DOKTORA GİTTİM"

Yaşadığı bu olay sonrası doktora gittiğini belirten Tilbe, "Doktora gittim, krem ve hap verdi. Tüm ilaçlarını kullanıyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" diyerek sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmişti.

Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!

'UYUYAKALDIĞI İÇİN YÜZÜNDE YANIKLAR OLDU' İDDİASI!

Ünlü şarkıcı ile ilgili bugün 'uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu' iddiası ortaya atılmıştı.

Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!

YÜZÜ YANDIKTAN SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI!

Yıldız Tilbe ise, bugün yüzünde yanıklar oluştuktan sonra ilk kez gazetecilerin karşısına Tanyeli için düzenlenen özel gecede ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA