Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:36
Saç boyasıyla yüzünü yakmıştı! Yıldız Tilbe artık maskeyle dolaşacak!
Müzik dünyasının en sevilen sanatçılarından olan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyamış ardından ise yüzünde kimyasal yanık oluşmuştu. Boyanın kötü olduğunu söyleyen Tilbe, kızaran cildiyle sevenlerini korkutmuştu. Yıldız Tilbe şimdi de yüzüne taktığı maske ile dikkat çekti. Taktığı maske ile, tahriş olan cildini saklayan başarılı sanatçı sosyal medyada gündem oldu.