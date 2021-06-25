Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! "Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim"

"Sadakatsiz" dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sezen, 1.2 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Sık sık doğal hallerini ve cesur pozlarını yayınlayan güzel oyuncu, son yaptığı açıklamalarla bir kez daha magazin gündemine geldi. Melis Sezen'in "Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim" sözleri ile yaptığı itiraf, gündeme bomba gibi düştü. İşte Melis Sezen'in açıklamalarının detayları...