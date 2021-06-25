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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! "Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim"
Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:21

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! "Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim"

"Sadakatsiz" dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sezen, 1.2 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Sık sık doğal hallerini ve cesur pozlarını yayınlayan güzel oyuncu, son yaptığı açıklamalarla bir kez daha magazin gündemine geldi. Melis Sezen'in "Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim" sözleri ile yaptığı itiraf, gündeme bomba gibi düştü. İşte Melis Sezen'in açıklamalarının detayları...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim

"Sadakatsiz" dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim

Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sezen, 1.2 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim

Melis Sezen YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim

İşte oyuncunun çarpıcı açıklamalarından satır başları...

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraflar! Rüyamda gördüm, ilişkiyi bitirdim

20 kedi 5 köpeğimiz var. Silivri'de büyüdüm. Toprakla ve doğa ile iç içe bir çocukluk geçirdim. Hiçbir şeyden tiksinmem.

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