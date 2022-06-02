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Haberler Galeri Şafak Sezer'den Kerem Bürsin'e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin'in "Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor" sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...
Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 07:44

Şafak Sezer'den Kerem Bürsin'e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin'in "Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor" sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer son çıkışı ile Kerem Bürsin'e ayarı verdi. Katıldığı sinema söyleşisinde dikkat çeken sözlere imza atan Kerem Bürsin meslektaşlarını kızdırmıştı. Kerem Bürsin'in "Yabancı oyuncular kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözleri tepki çekmişti. Kerem Bürsin'in sözlerine Şafak Sezer'den ayar veren yanıt geldi. İşte 51 yaşındaki ünlü komedyen Şafak Sezer'in, "Antonio Banderas'ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaş..." dediği Kerem Bürsin'in sözlerine yanıtı...

Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin’in Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...

Şafak Sezer, Kerem Bürsin'in "Yabancı oyuncular, bizimkiler gibi kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözlerine tepki gösterdi.

Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin’in Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer son çıkışı ile Kerem Bürsin'e ayarı verdi.

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Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin’in Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...

Katıldığı sinema söyleşisinde dikkat çeken sözlere imza atan Kerem Bürsin meslektaşlarını kızdırmıştı.

Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin’in Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...

Kerem Bürsin'in "Yabancı oyuncular kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözleri tepki çekmişti.

Şafak Sezer’den Kerem Bürsin’e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin’in Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...

Kerem Bürsin'in sözlerine Şafak Sezer'den ayar veren yanıt geldi.

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