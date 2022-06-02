Giriş Tarihi: 02.06.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 07:44

Şafak Sezer'den Kerem Bürsin'e ayar veren yanıt! Kerem Bürsin'in "Yabancılar kendilerini bir b.k sanmıyor" sözleri meslektaşlarını kızdırmıştı...

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer son çıkışı ile Kerem Bürsin'e ayarı verdi. Katıldığı sinema söyleşisinde dikkat çeken sözlere imza atan Kerem Bürsin meslektaşlarını kızdırmıştı. Kerem Bürsin'in "Yabancı oyuncular kendilerini bir b.k sanmıyor. 'Dünyaları ben yarattım' diye bağırmıyorlar" sözleri tepki çekmişti. Kerem Bürsin'in sözlerine Şafak Sezer'den ayar veren yanıt geldi. İşte 51 yaşındaki ünlü komedyen Şafak Sezer'in, "Antonio Banderas'ın yanında fotoğraf çektiren genç arkadaş..." dediği Kerem Bürsin'in sözlerine yanıtı...