Safir’in Feraye’si Özge Yağız anlattı: İki partnerle çalışmak çok değişik bir döngü

BÜYÜDÜĞÜM YERDEN KOŞARAK BURAYA DÖNMEK İSTİYORUM

-Nasılsın, nasıl geçiyor Kapadokya'da set günleri, biraz genel başlayalım…

Harika gidiyor. Çalışıyoruz. Ailemi çok özlediğim zamanlarda iki günlük repomuz varsa hemen onların yanına gidiyorum İstanbul'a. Ama burayı ne kadar çok benimsediysek hemen "Geri döneyim." diyorsun. "Tamam, özlemimi bitirdim öptüm kokladım, geri döneyim." Sanırım havasına, enerjisine, bize verdiği motivasyona o kadar alıştık ki; yaşadığım, büyüdüğüm yerden koşarak buraya geri dönmek istiyorum. Tabii ki bunda dizinin bize verdiği hazın da çok büyük etkisi var. Çünkü her hafta daha çok çalışmak istiyoruz. "Devamını görelim, ilerisini görelim, çalışalım, ne olacak acaba?" diye o merakla devam ediyoruz.

-Bir de Kapadokya masalsı ve büyülü bir şehirmiş gibi geliyor bana…

Huzur doluyorsun değil mi? Burası hep huzurlu. Mesela ben sette belki 13-14 saat ağlıyorum ama hep huzurluyum ya. Bana şey diyorlar, "Kızım nasıl ağladıktan iki saniye sonra çıkıp da nasıl 'Aytaç ağabey bana bir kahve verir misin?'" yapabiliyorsun? Ama gerçekten o duygu durumuyla hareket ediyorum.