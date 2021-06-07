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Haberler Galeri Safiye Soyman dostu Seda Sayan’ın Miami’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı okyanus bir tarafı göl...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 14:16

dostu ’ın ’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı bir tarafı göl...

Magazin dünyasının sevilen iki ismi ve soluğu 'da aldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde Seda Sayan ile yakın dostu Safiye Soyman için 'yi tercih etti. Sayan'ın davetlisi olarak Amerika'ya giden Soyman, tatilden eğlenceli anları sevenleriyle paylaştı. Safiye Soyman'ı Miami'deki evine ağırlayan Seda Sayan, sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın bir tarafı bir tarafı göle bakan evi adeta

Safiye Soyman dostu Seda Sayan’ın Miami’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı okyanus bir tarafı göl...

yakın arkadaşı ile -'ye tatile gitti. Sayan'ın davetlisi olarak Amerika'ya giden Soyman, tatilden eğlenceli anları sevenleriyle paylaştı.

Safiye Soyman dostu Seda Sayan’ın Miami’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı okyanus bir tarafı göl...

Türk müziğinin sevilen iki ismi ve soluğu 'da aldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde ikili için 'yi tercih etti.

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Safiye Soyman dostu Seda Sayan’ın Miami’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı okyanus bir tarafı göl...

'deki evine davet eden Sayan, arkadaşına turu yaptırdı. Tatilden eğlenceli anları hesaplarından paylaşan Soyman, ' Bir yıllık deşarj oluyorum. İnşallah döndüğümüzde sahnelerimiz açılır.

Safiye Soyman dostu Seda Sayan’ın Miami’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı okyanus bir tarafı göl...

Burası sevgili Seda'cığımın 10 yıldır gelemediğim evi... 32. kat rezidans, bir tarafı okyanusa bir tarafı da göle bakıyor' ifadelerini kullandı. 'yı yeniden keşfeden ikili bir süre daha orada kalacak.

Safiye Soyman dostu Seda Sayan’ın Miami’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı okyanus bir tarafı göl...

Türkiye'nin emlak zenginlerinden olan geçtiğimiz günlerde 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa almıştı. İddialara göre ünlü sanatçının İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası 'de ve Londra'da bir evi var.

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