Safiye Soyman dostu Seda Sayan’ın Miami’deki göz kamaştıran evini paylaştı! Bir tarafı okyanus bir tarafı göl...

Magazin dünyasının sevilen iki ismi Seda Sayan ve Safiye Soyman soluğu Amerika'da aldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde Seda Sayan ile yakın dostu Safiye Soyman tatil için Miami'yi tercih etti. Sayan'ın davetlisi olarak Amerika'ya giden Soyman, tatilden eğlenceli anları sevenleriyle paylaştı. Safiye Soyman'ı Miami'deki evine ağırlayan Seda Sayan, sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan'ın bir tarafı okyanus bir tarafı göle bakan evi adeta göz kamaştırdı …