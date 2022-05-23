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Haberler Galeri Safiye Soyman'ın Derya Tuna'ya destek sözleri tartışma yarattı! "Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın" dedi sosyal medya karıştı!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:54

Safiye Soyman'ın Derya Tuna'ya destek sözleri tartışma yarattı! "Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın" dedi sosyal medya karıştı!

İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık birliktelik yaşayan Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile magazin gündemini sallamıştı. Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" demişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman'a, Derya Tuna'nın 'çapkınlık' açıklaması hakkındaki fikri soruldu. Safiye Soyman, "Derya doğru söylemiş. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor. Haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin" diyerek yeni bir tartışma konusu yarattı. Safiye Soyman'a sosyal medyada eleştiri yağdı. İşte Safiye Soyman'ın açıklamasının tüm detayları...

Safiye Soyman’ın Derya Tuna’ya destek sözleri tartışma yarattı! Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın dedi sosyal medya karıştı!

İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık birliktelik yaşayan, bu birlikteliğinden İdo Tatlıses adında bir oğlu olan Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde yaptığı çapkınlık açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." demişti.

Safiye Soyman’ın Derya Tuna’ya destek sözleri tartışma yarattı! Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın dedi sosyal medya karıştı!

Tuna'nın bu sözlerine tepki gösteren de oldu hak veren de.

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Safiye Soyman’ın Derya Tuna’ya destek sözleri tartışma yarattı! Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın dedi sosyal medya karıştı!

GENELLEME YAPMADIM

Günaydın yazarı Tuba Kalçık'ın ulaştığı Tuna, "Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim" diyerek sözlerine şöyle devam etmişti: "Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım.

Safiye Soyman’ın Derya Tuna’ya destek sözleri tartışma yarattı! Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın dedi sosyal medya karıştı!

Başta kendi yaşadıklarımdan, sonra çevremdekilerin hayatlarından yola çıkarak sarf ettim bu sözleri. İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı.

Safiye Soyman’ın Derya Tuna’ya destek sözleri tartışma yarattı! Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın dedi sosyal medya karıştı!

Ben bu sözleri yaşadığım için, yani tecrübelerimden yola çıkarak 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok' dedim. Ayrıca, çapkınlığı da normal bir şeymiş gibi de görmüyorum.

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