Giriş Tarihi: 20.09.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 06:56

Safiye Soyman'ın hayatı filmleri aratmıyor! Safiye Soyman henüz 14 yaşında kızı Ümran'ı kucağına almıştı...

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman hayat hikayesi ile de şaşırtıyor. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik fotoğraf herkesi çok şaşırtmıştı. Safiye Soyman da daha önce fotoğrafı "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düşerek paylaşmıştı. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz çok göz önünde bulunmasa da Safiye Soyman'ın oğlu Harun sanatçının hayranları tarafından daha çok tanınıyor. 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 20 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. İşte Safiye Soyman'ın henüz 14 yaşında kucağına aldığı güzeller güzeli kızı Ümran Akaröz ve Safiye Soyman'ın filmleri aratmayan hayatından kesitler...