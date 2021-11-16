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Haberler Galeri Safiye Soyman'ın kızı annesinin 'Boğaz'a nazır evini takipçilerine gezdirdi! Safiye Soyman'ın süper lüks evi hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 11:16

Safiye Soyman'ın kızı annesinin 'Boğaz'a nazır evini takipçilerine gezdirdi! Safiye Soyman'ın süper lüks evi hayran bıraktı!

Türkiye'nin,sevilen sanatçılarından Safiye Soyman yıllar öncesine ait fotoğrafı ile herkesi şaşırttı! Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşındaydı. Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz şimdilerde 46 yaşında ve iki erkek evlat sahibi. Annesinin evine ziyarette bulunan Ümran Akaröz, Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evini takipçileri ile paylaştı. Ümran Akaröz'ün paylaşımında dikkat çeken ise Safiye Soyman'ın evinin duvarını süsleyen siyasi lider ile olan kareleri oldu. Geçmişten günümüze bir çok nostalji fotoğrafa yer verilen duvarda asılan çerçeveler büyük beğeni topladı. İşte Safiye Soyman'ın lüks evi...

Safiye Soyman’ın kızı annesinin ’Boğaz’a nazır evini takipçilerine gezdirdi! Safiye Soyman’ın süper lüks evi hayran bıraktı!

Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla son dönemde sık sık gündeme gelen Safiye Soyman şimdi de lüks evi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Safiye Soyman’ın kızı annesinin ’Boğaz’a nazır evini takipçilerine gezdirdi! Safiye Soyman’ın süper lüks evi hayran bıraktı!

Türkiye'nin,sevilen sanatçılarından Safiye Soyman evinin duvarlarını süsleyen yıllar öncesine ait fotoğrafı ile herkesi şaşırttı!

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Safiye Soyman’ın kızı annesinin ’Boğaz’a nazır evini takipçilerine gezdirdi! Safiye Soyman’ın süper lüks evi hayran bıraktı!

Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşındaydı.

Safiye Soyman’ın kızı annesinin ’Boğaz’a nazır evini takipçilerine gezdirdi! Safiye Soyman’ın süper lüks evi hayran bıraktı!

Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz şimdilerde 46 yaşında ve iki erkek evlat sahibi.

Safiye Soyman’ın kızı annesinin ’Boğaz’a nazır evini takipçilerine gezdirdi! Safiye Soyman’ın süper lüks evi hayran bıraktı!

Annesinin evine ziyarette bulunan Ümran Akaröz, Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evini takipçileri ile paylaştı.

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