Şahika Ercümen: Türk kadınının kalbi de ciğeri de kocaman!

NEFES ALAMAMANIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM



Çocukluğunda astım hastasıydın ve şimdi bu noktadasın... İnanılmaz geliyor bana...

- Okula bile gidemeyecek kadar hastaydım üstelik. Evden çıkamıyordum, her gün hastanedeydik. Annem artık, "Yaşasın, nefes alsın yeter" diyordu. Lise hazırlık sınıfına geldiğimde okulum sayesinde tanıştım dalışla. Bir okul gezisinde su altıyla tanıştım. Nefes alamamanın, evden dışarı çıkamamanın, hatta bence yaşarken ölmenin ne demek olduğunu bildiğim için bazı şeyler artık beni korkutmuyor. Sevdiğim şeyi içime sinerek yaparken biraz da risk alabilirim. Hayatı konfor alanından çıkmadan yaşamaktansa risk alarak, yaşamayı tercih ediyorum.



- Nefes almakta zorlandığın bir hastalığın varken bu sporu yapman içinde isyan eden bir yan olduğunu gösteriyor...

- Aynen öyle. Ben zincirlerimi kırmaya çalışıyordum ve kendimi su altında buldum. Su altı sporlarına gizli gizli başladım. Lisedeki o gezide eğitmenler, "yüz bakalım su altından" dediler, o kadar uzun süre kaldım ki, inanamadılar. Sonra peşini bırakmadım. O yaz sağılığım iyiye gitmeye başladı. Benim astımım alerjik. Tüm yaz gizli yaptığım spor bana çok iyi geldi. Sonra aileme anlattım, başta çok karşı çıktılar, annem kapıların önünde nöbet tutuyordu evden çıkmayayım diye... Sonra bunun benim için bir tutkuya dönüştüğünü anladılar. Sadece bir spor değil, beni hayata döndüren, şifa veren, öğreten bir şey. Bu sporu rekor kırmak için yapmıyorum, her deneyim benim için bir öğreti, yaşam biçimi.