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Haberler Galeri Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun'un oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!
Giriş Tarihi: 19.04.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 07:06

Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun'un oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!

Yeşilçam'da canlandırdığı sarhoş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Macit Flordun'un oğlunun da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir her seferinde izleyiciyi kahkahalara boğuyor. Zaman zaman ekranlarda yayınlanan Sakar Şakir filmi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Sakar Şakir'in sarhoş tipi 'Marmara Kazım''ı hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti. Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! İşte Sakar Şakir'in 'Marmara Kazım'ı Macit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun’un oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!

Sakar Şakir filmindeki 'Marmara Kazım' rolüyle hafızalara kazınan Macit Flordun'un oğlu, görenleri şaşkına çevirdi.

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun’un oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.

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Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun’un oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Sakar Şakir'in sarhoş tipi 'Marmara Kazım''ı hakkındaki gerçekle herkesi şoke etti.

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun’un oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!

Yeşilçam'da canlandırdığı sarhoş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Macit Flordun'un oğlunun da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı. İşte Sakar Şakir'in 'Marmara KazımMacit Flordun'un oyuncu oğlu ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Sakar Şakir’in ’Marmara Kazım’ı yakışıklı oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun’un oğlu şimdilerin en ünlü isimlerinden!

Yeşilçam filmlerinde bir türlü ayık rollerde göremediğimiz Macit Flordun da şimdilerde seyircileri ekrana kilitleyen ünlü bir oyuncu Tardu Flordun'un babası.

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