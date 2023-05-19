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Haberler Galeri Salako'nun Emine'sine yıllar acımasız davrandı! Kemal Sunal'ın en güzel partnerinden Meral Zeren'in son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 10:05

Salako'nun Emine'sine yıllar acımasız davrandı! Kemal Sunal'ın en güzel partnerinden Meral Zeren'in son hali üzdü!

Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Yeşilçam denilince akla ilk gelen güzellerden olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı. Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şoke etti. Meral Zeren'i görenler "Yıllar ona da acımamış" demeden edemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

Salako’nun Emine’sine yıllar acımasız davrandı! Kemal Sunal’ın en güzel partnerinden Meral Zeren’in son hali üzdü!

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Salako filmindeki ağanın güzel kızı Emine rolüyle hafızalara kazınan Meral Zeren, güzelliği ve oynadığı filmlerle sık sık gündeme geliyor.

Salako’nun Emine’sine yıllar acımasız davrandı! Kemal Sunal’ın en güzel partnerinden Meral Zeren’in son hali üzdü!

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren şimdi ne yapıyor?

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Salako’nun Emine’sine yıllar acımasız davrandı! Kemal Sunal’ın en güzel partnerinden Meral Zeren’in son hali üzdü!

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

Salako’nun Emine’sine yıllar acımasız davrandı! Kemal Sunal’ın en güzel partnerinden Meral Zeren’in son hali üzdü!

Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Salako’nun Emine’sine yıllar acımasız davrandı! Kemal Sunal’ın en güzel partnerinden Meral Zeren’in son hali üzdü!

Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali hayranlarını şaşırttı.

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