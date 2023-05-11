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Haberler Galeri Salih Bademci'den romantik kutlamadı! Salih Bademci oyuncu eşine böyle seslendi!
Giriş Tarihi: 11.05.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 13:11

Salih Bademci'den romantik kutlamadı! Salih Bademci oyuncu eşine böyle seslendi!

'Ulan İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Salih Bademci son olarak İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Gerek dijitaldeki projelerde, gerek TV dizi ve reklam sektöründe aranan isimler arasında olan Salih Bademci sosyal medyada ilgi odağı oldu. Salih Bademci, son olarak ise eşi İmer Özgün'e seslenerek romantik sözlerle evlilik yıldönümünü kutladı.

Salih Bademci’den romantik kutlamadı! Salih Bademci oyuncu eşine böyle seslendi!

Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor. Aynı dizide de yer alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu. Salih Bademci, son olarak ise eşi İmer Özgün'e seslenerek romantik sözlerle evlilik yıldönümünü kutladı.

Salih Bademci’den romantik kutlamadı! Salih Bademci oyuncu eşine böyle seslendi!

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.

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Salih Bademci’den romantik kutlamadı! Salih Bademci oyuncu eşine böyle seslendi!

İklim adında bir de kızları olan Salih Bademci ile İmer Özgün çifti mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlüler arasında.

Salih Bademci’den romantik kutlamadı! Salih Bademci oyuncu eşine böyle seslendi!

Salih Bademci'nin kızı İklim ile eğlenceli paylaşımları özellikle büyük beğeni topluyor...

Salih Bademci’den romantik kutlamadı! Salih Bademci oyuncu eşine böyle seslendi!

İşte Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün ve kızı İklim ile mutlu aile pozları...

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