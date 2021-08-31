Sanat camiası usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’a veda ediyor: Elveda kelimelere ters takla attıran, sözcüklerin kralı...

70 yaşındaki Ferhan Şensoy'un ölümü ailesini, sanat camiasını ve öğrencilerini yasa boğdu. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Derya Baykal ve kızları Derya Şensoy ile Ferhan Şensoy duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından dile getirirken Ferhan Şensoy'un yetiştirdiği ünlülerinde aralarında bulunduğu birçok isim ustalarına sosyal medya üzerinden veda etti.