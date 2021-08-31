Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:04Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 10:20
Sanat camiası usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'a veda ediyor: Elveda kelimelere ters takla attıran, sözcüklerin kralı...
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. 2 Temmuz'da iç kanama nedeni ile hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy uzun tedavi süreci sonrası yaşama tutunamayıp gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 70 yaşındaki Ferhan Şensoy'un ölümü ailesini, sanat camiasını ve öğrencilerini yasa boğdu. Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Derya Baykal ve kızları Derya Şensoy ile Ferhan Şensoy duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından dile getirirken Ferhan Şensoy'un yetiştirdiği ünlülerinde aralarında bulunduğu birçok isim ustalarına sosyal medya üzerinden veda etti. İşte ölüm haberiyle sanat camiasını yasa boğan Ferhan Şensoy'a ünlü isimlerin vedası...